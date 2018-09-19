Взорвал себя гранатой: на Донбассе мужчина совершил самоубийство [ Редактировать ]
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина взорвал себя гранатой на территории двора сожительницы.
18 сентября, в Алексеево-Дружковке Донецкой области от взрыва погиб 37-летний мужчина, сообщила пресс-служба полиции области.
"47-летняя хозяйка объяснила правоохранителям, что находилась дома со своим сожителем, который был в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора. Мужчина вышел во двор, а через несколько минут что-то взорвалось. Предварительно установлено, что 37-летний местный житель покончил жизнь самоубийством, взорвав себя, вероятно, гранатой", - сообщили в полиции.
Ранее мы сообщали, что украинские силы несут потери.
по теме
Смерть Захарченко: появилось видео с места взрыва
Появилось видео с места взрыва, в котором погиб главарь так называемого ДНР Александр Захарченко
В Киеве 16-летняя девушка покончила с собой
В Святошинском районе Киева 16-летняя девушка выпала из окна жилого дома
Под Одессой 6-летнюю девочку покусал алабай
Происшествие, в результате которого ребенок получил многочисленные раны произошел в конце прошлой недели
В Днепре прохожие нашли отрубленную голову
В Днепре местные жители случайно обнаружили человеческие останки
Масштабное ДТП в Черновцах: пьяный водитель разбил 8 машин
Водитель, находившийся в нетрезвом состоянии за рулем авто, стал виновником масштабного ДТП