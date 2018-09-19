Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина взорвал себя гранатой на территории двора сожительницы.

18 сентября, в Алексеево-Дружковке Донецкой области от взрыва погиб 37-летний мужчина, сообщила пресс-служба полиции области.

"47-летняя хозяйка объяснила правоохранителям, что находилась дома со своим сожителем, который был в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора. Мужчина вышел во двор, а через несколько минут что-то взорвалось. Предварительно установлено, что 37-летний местный житель покончил жизнь самоубийством, взорвав себя, вероятно, гранатой", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что украинские силы несут потери.