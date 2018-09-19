После смены власти агрорейдерству будет положен конец, а все причастные к нему понесут ответственность.

Об этом сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время брифинга в Верховной Раде в среду, 19 ноября. Вместе с сопредседателем фракции оппозиционеров Александром Вилкулом он пригласил в парламент председателя Всеукраинского Аграрного Совета (ВАС) Андрея Дыкуна, его заместителя Михаила Соколова и реального инвестора, голландца Кейса Хаузенха, чтобы они выразили свою позицию, рассказали, как обстоят дела в аграрном секторе и с какими проблемами они сталкиваются.

Одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются фермеры, является рейдерство. Юрий Бойко отметил, что оппозиционеры подготовили депутатские запросы и будут требовать, чтобы рейдеры были привлечены к уголовной ответственности. "Это касается и организаторов рейдерских захватов, и тех, кто является "крышей" таких действий. "Крышей" является Министерство юстиции, правоохранительные органы, как минимум местные. 500 случаев рейдерских захватов получат соответствующую реакцию. Видимо, не при этой власти, потому что она их покрывает. Когда мы придем к власти, мы спросим с тех, кто захватывал у людей имущество", - подчеркнул политик.

Он отметил, что "Оппозиционный блок" поддерживает практически все инициативы, которые дают возможность работать фермерам. "Наше сотрудничество с ВАС базируется на том, что мы помогаем именно фермерам, а не крупным агрохолдингам, которые руководствуются только интересами прибыли и не создают рабочие места. Мы поддерживаем практически все законы, которые готовит ВАС", - сказал Юрий Бойко.

Как отметил в своем выступлении Андрей Дыкун, аграрии обеспечивают 40% валютной выручки и создают 17% ВВП страны, однако вынуждены просить защиты и поддержки. "Сегодня в Украине тотальная волна рейдерства. Шикарный "бизнес" – быть регистратором или нотариусом. Меняют фамилию в реестре – и все, ты уже владелец. Это просто катастрофа. Такого раньше никогда не было. В стране нарушено принципиальное право частной собственности. Какая демократия, куда мы идем, какой ЕС и НАТО, если у людей "отжимают" бизнес? Как пример – в Харьковской области местная полиция пять дней не препятствовала рейдерскому захвату, пока не приехал спецназ и не выгнал рейдеров. Хотя открытие уголовного производства должно происходить в течение суток. Все это закончится оружием. И события в Харьковской области, где семь человек получили огнестрельные ранения, являются тому доказательством", - подчеркнул председатель Всеукраинского Аграрного Совета.

Голландец Кейс Хаузенха работает в Украине уже 15 лет. Его ферма – одна из самых современных в стране, он создал 400 рабочих мест. Его дети, в отличие от детей многих отечественных политиков, учатся в украинской школе, в селе, где он живет.

Кейс Хаузенха привел еще несколько проблем, с которыми сталкиваются фермеры. По его словам, это отсутствие поддержки государства и подорожание минудобрений. "Время, которое мы тратим на защиту от рейдерства, могло бы пойти на развитие бизнеса. Мы хотим развиваться. Все деньги, которые мы зарабатываем, мы вкладываем в развитие. Ранее был спецережим налогообложения, условия для всех были равными. Сейчас есть дотации, но это путь к коррупции. Их очень трудно получить. В этом и в прошлом году мы инвестировали более 5 млн евро в молочную ферму. У нас сейчас карусель на 80 мест, 1100 коров и мы планируем увеличить их количество до 3500.

Также закрыли импорт минудобрений, из-за чего цена на них пошла вверх – сейчас это более 100 долл. за тонну. Деньги, которые мы дополнительно тратим на удобрения, могли бы пойти на развитие. Как бы там ни было, мы и в дальнейшем будем инвестировать, но хотелось бы, чтобы поддержка государства была большей", - рассказал Кейс Хаузенха.

Михаил Соколов в своем выступлении акцентировал на неэффективной системе распределения дотаций аграриям. "Сейчас в стране начинается бюджетный процесс. В том числе будет определяться объем дотаций аграриям на следующий год. В прошлом году, когда принимали решение о дотациях, то все аграрные ассоциации говорили, что предложения Минагрополитики – это катастрофа. Они просто уничтожают аграрный сектор и делают так, что дотации никем не будут получены. По прошествии 9 месяцев мы имеем ситуацию, когда на дотации было выделено 6,4 млрд гривен, а потрачено чуть больше 10%. Мы даже не предполагали, что все будет настолько плохо. Минагрополитики и Кабмин построили дотации так, чтобы аграрии их не получили. Мы призываем народных депутатов "не вестись" на то, что предлагает Минагрополитики. Сделайте так, чтобы аграрии получали дотации, просто прислушайтесь к тому, что говорят все аграрные ассоциации. Мы уже даже подготовили соответствующий проект постановления. Ничего не нужно выдумывать, просто утвердить то, о чем мы просим. И тогда аграрии, наконец, получат те самые деньги, которые якобы выделяются, но до нас они не доходят", - отметил он.

Напомним, что в июле этого года Юрий Бойко посетил фермерское хозяйство Кейса Хаузенха в Черкасской области, а на прошлой неделе он встречался с аграриями на Винничине. "Оппозиционный блок" последовательно выступает за действительно эффективную поддержку фермеров, в частности за возвращение спецрежима налогообложения для них, а также решительно выступает за борьбу с волной рейдерства, которая захлестнула Украину.