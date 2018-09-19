Пожежа у школі Хмельницького: рятувальники назвали причину загоряння [ Редактировать ]
У Хмельницькому під час уроків зайнялася школа. Пожежа виникла на четвертому поверсі будівлю, в одному з підсобних приміщень. Майже півтисячі дітей та персоналу закладу довелося покинути школу через аварійний вихід.
За попередньою версією, займання спричинило замикання електродротів у приміщеннях, де зберігався спортивний інвентар. Поліція кваліфікувала інцидент як порушення техніки пожежної безпеки і розпочала слідство. На сьогодні заняття у школі скасували, відновлять завтра.
"На місце пожежі через три хвилини прибуло перше відділення пожежної частини №1 м Хмельницький. Пожежа локалізована через десять хвилин, ліквідована повністю в 10:57 хвилин. Пошкоджено на площі 35 метрів квадратних два приміщення підсобних біля спортзалу. Особовий склад та діти не постраждали", - говорить Дмитро Бондар, т.в.о. начальника ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
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