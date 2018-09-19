Український уряд має приділяти особливу увагу розвитку агропромислового комплексу. Про це на сьогоднішньому засіданні кабміну заявив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, аграрний сектор формує щонайменше 17 відсотків ВВП.

Відтак, серед основних пріоритетів створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного фермерства. Також, глава уряду підкреслив, що Україна має розвивати сектори, які мають потенціал.

"Важливо, щоб ми також створювали нові робочі місця. З тим шо агропромисловий комплекс вже є досить високотехнологічним і зайнятість там не така широка, хоча на сьогодні в секторі працює 3 мільйона людей. Нам треба створювати умови до розвитку реального фермерства створили ряд програм підтримки фермерства", - говорить Володимир Гройсман - прем'єр-міністр України.