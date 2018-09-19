Володимир Гройсман закликав розвивати агропромисловий комплекс [ Редактировать ]
Український уряд має приділяти особливу увагу розвитку агропромислового комплексу. Про це на сьогоднішньому засіданні кабміну заявив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, аграрний сектор формує щонайменше 17 відсотків ВВП.
Відтак, серед основних пріоритетів створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного фермерства. Також, глава уряду підкреслив, що Україна має розвивати сектори, які мають потенціал.
"Важливо, щоб ми також створювали нові робочі місця. З тим шо агропромисловий комплекс вже є досить високотехнологічним і зайнятість там не така широка, хоча на сьогодні в секторі працює 3 мільйона людей. Нам треба створювати умови до розвитку реального фермерства створили ряд програм підтримки фермерства", - говорить Володимир Гройсман - прем'єр-міністр України.
по теме
Владимир Гройсман распорядился проконтролировать качество строительства украинских дорог
Правительство начинает масштабное строительство дорог в Украине. Сколько потратят, и как будут контролировать качество?
Авто з єврономерами заблокували урядовий квартал Києва
Середмістя української столиці сьогодні зранку зупинилося у заторах. Урядовий квартал вкотре заблокували власники автомобілів на єврономерах
Владимир Гройсман поздравил сотрудников ГСЧС с профессиональным праздником
Премьер-министр отметил, что финансирование ГСЧС увеличено в три раза, сотрудникам передали ключи от более чем 200 квартир, а минимальная зарплата повысится до 9 тысяч гривен
Кабмин утвердил госбюджет-2019
Кабинет минстров Украины направил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год
Благодаря Петру Порошенко аграрный сектор Украины получил значительные инвестиции из Саудовской Аравии и Великобритании
В Украину понемногу приходят инвесторы, крупные компании из нескольких стран решили вложить деньги в аграрный сектор - с кем подписали договоры?