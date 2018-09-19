Ремонту доріг сьогодні вимагали водії по усій країні влаштували всеукраїнську акцію. На Рівненщині блокували одразу дві міжнародні траси - "Київ-Чоп" та "Київ-Ковель-Ягодин".

Протестувальники заявляють: саме через поганий стан автошляхів - збільшилася кількість трагічних ДТП. Тому, на обраних ділянках трас від самого ранку кілька десятків людей ходили пішохідними переходами по 10 хвилин кожні півгодини.

Заторів не виникло учасники акції пропускали машини навіть під час ходіння по "зебрі". Поліція порушень не зафіксувала, претензій до протестувальників - немає. А от водії, які поспішали, нарікали на учасників акції.

"Я за то, щоб дороги були хороші і робилися. Але це не вихід з положення - це нічого не міняє. Це не від нас завісить. Спосіб протесту не оправданий, він нічого не дає нам. Просто создаються проблеми. Це треба рішати на верхах, в автодорах", - говорить Георгій, водій

"Практично на всіх автошляхах місцевого районного значення величезні ями, стан доріг - жалюгідний. І мало що робиться для того, щоб їх ремонтувати. ми вимагаємо дофінансувати ремонт доріг і проконтролювати якість виконання цих ремонтних робіт, щоб не допустити розкрадання коштів", - говорить Мирослав Мельничук, учасник акції протесту у місті Рівне.