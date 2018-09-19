В Мариуполе на ходу оторвалось колесо маршрутки и "улетело" в ребенка [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 18 сентября, в Приморском районе Мариуполя у автобуса на ходу оторвалось колесо, которое травмировало одну из девочек, которая шла по тротуару. Об этом пишет УНН.
"Родственники девочки, которая пришла заплаканная домой и рассказала о случившемся, сообщили полиции и врачей. В результате ребенка 2008 года рождения госпитализировали в областную больницу, а патрульные начали розыск водителя маршрутки", - говорится в сообщении.
Водителем маршрутки оказался 59-летний местный житель.
"По словам водителя, он сразу бросился на помощь ребенку, однако девочка заявила, что пойдет домой и в помощи не нуждается. Поэтому он решил не сообщать медикам и в полицию о случившемся и поехал на СТО", - указано в отчете патрульной полиции Донецкой области
Мужчина сразу признался в своей причастности. Данные по этому факту внесены в единый реестр досудебных расследований.
Ранее мы писали о том, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо.
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