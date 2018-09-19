Тина Кароль смыла красную помаду и удивила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль удивила непривычным образом. Звезда почти всегда ходит с красной помадой на губах. А новый образ вызвал у поклонников бурю интереса и комментариев. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото она выглядит очень женственной. Пользователи сети отметили, что на фото от певицы веет "воздухом, жизнью и свободой".
"Какое настроение у вас сегодня? Тоже счастливое?" - пописала снимок Тина.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль заинтриговала фанатов округлившимся животом.
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