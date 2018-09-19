Украинская певица Тина Кароль удивила непривычным образом. Звезда почти всегда ходит с красной помадой на губах. А новый образ вызвал у поклонников бурю интереса и комментариев. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото она выглядит очень женственной. Пользователи сети отметили, что на фото от певицы веет "воздухом, жизнью и свободой".

"Какое настроение у вас сегодня? Тоже счастливое?" - пописала снимок Тина.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль заинтриговала фанатов округлившимся животом.