Коррупционер-таможенник из Одессы хранил дома старинные монеты [ Редактировать ]
В Одессе получила продолжение история с задержанием на взятке начальника управления организации таможенного контроля. Сегодня во время обысков сотрудники прокуратуры обнаружили в доме Александра Дмитренко коллекции картин и старинных монет.
Предметов нумизматики - около тысячи, датируются семнадцатым-двадцатым веками, картин - примерно сто. Правоохранители проверяют, задекларировал ли чиновник эти ценности.
Напомню, Дмитренко поймали с поличным при получении трех тысяч долларов взятки. Эту сумму он требовал у коммерсанта за разрешение на эксплуатацию склада. В СБУ говорят: поборы были поставлены на поток.
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