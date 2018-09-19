В Одессе получила продолжение история с задержанием на взятке начальника управления организации таможенного контроля. Сегодня во время обысков сотрудники прокуратуры обнаружили в доме Александра Дмитренко коллекции картин и старинных монет.

Предметов нумизматики - около тысячи, датируются семнадцатым-двадцатым веками, картин - примерно сто. Правоохранители проверяют, задекларировал ли чиновник эти ценности.

Напомню, Дмитренко поймали с поличным при получении трех тысяч долларов взятки. Эту сумму он требовал у коммерсанта за разрешение на эксплуатацию склада. В СБУ говорят: поборы были поставлены на поток.