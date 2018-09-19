Директор НАБУ Артем Сытник снова не пришел на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады. Сослался на срочную работу. И похоже, дел было невпроворот.

В САП заявили, что задержали детективов НАБУ во время попытки установить прослушку в кабинете Назара Холодницкого. Кто кого хотел услышать? Разбирался Александр Васильченко.

Не может прийти в связи с необходимостью оставаться на рабочем месте для выполнения неотложных работ. Это цитата из письма, которое еще до начала заседания поступило в профильный комитет от директора НАБУ. Нардепы заявляют, от Артема Сытника такого не ожидали, ведь ранее договорились о встрече.

"Я б дуже хотів, я думаю, ви його будуте бачити, щоб ви його самі спитали, чому він не прийшов. Я рахую, це неповага до народу україни. Тому що тут сидять обранці яких вибрав народ україни які прийшли сюди не просто поспілкуватись", - говорит Юрий Савчук, и.о. главы комитета Вр по предотвращению коррупции.

В отношении Сытника члены комитета решили действовать более жестко.

"Комітет прийняв рішення про те, щоб скерувати йому повторний лист вже з вимогою з'явитися до профільного комітету як це говориться у регламенті, для того, щоб і члени комітету і суспільство почули звіт НАБУ про свою роботу", - говорит Дмитрий Добродомов, народный депутат.

И пока в комитетах разбирались почему, Сытник третий раз игнорирует заседание. Возле Сап разгорелись настоящие баталии. Детективов НАБУу попытались задержать при попытке установить новую прослушку в кабинете Назара Холодницкого. Выяснилось, что госохрана обнаружила кабель, который проложили от помещения "Охмадета" в направлении САП. На другом конце провода находился закрытый Гараж. Полиция вскрыла помещение, там оказался сейф, из которого выведены кабели. После этого возле Сап обнаружили авто с якобы сотрудниками НАБУ.

"На прохання показати документи і дозвола, жодних документів не було надано і в підсобці гаражу, який знаходиться на території "Охмадету", був закритий один громадянин який відмовився представитися. Також була вилучена апаратура", - говорит Назар Холодницкий, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры.

После обнаружения сотрудники НАБУ попытались скрыться.

"Раптово з'явився спецназ НАБУ, після чого водія біло силою витягнуто з автомобіля, на його місце сів, як я розумію, працівник НАБУ і навмисно направив автобус на працівників УДО і всіх людей. Після того, як всі відпригнули було спричинене ДТП", - говорит Назар Холодницкий, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Тем временем, пресс-служба НАБУ на звонки не отвечает. Но в соцсетях произошедшее прокомментировали. В бюро категорически отрицают и задержание их детектива, и попытку установить прослушивающее устройство в кабинете Назара Холодницкого.