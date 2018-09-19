Смертельное строительство. Вчера в Святошинском районе Киева возле недавно возведенного дома погибла женщина - ей на голову упала металлическая конструкция. Кто виноват в трагедии и какое последует наказание? Подробности далее в материале.

Улица Клавдиевская 40в. Вчера на этом месте погибла 64-летняя продавщица продуктового магазина. Женщина устроилась на работу пару дней назад, в перерыв вышла на улицу поговорить по телефону. В это время на 21 этаже ремонтная бригада устанавливала ограду на балконе. Часть металлической конструкции рабочие не закрепили. Оградка упала прямо женщине на голову, смерть наступила моментально. В полиции устанавливают, кто работодатель подозреваемого, так как технику безопасности рабочий не соблюдал.

"Я был понятым тут ограждения должны были выставить те, кто делал ремонт, ну и страхову они не привязали, то есть там целиком вина тех, кто делал ремонт", - говорит Андрей, хозяин квартиры в доме.

Кроме того, возле дома нет строительного ограждения, которое должен был оставить застройщик до момента сдачи жилья в эксплуатацию.

"Дом уже сдан в эксплуатацию? - Нет, еще не сдан. Должны были, в принципе, огородить всю эту територию и, думаю, вопроса такого бы не было, не стоял бы вопрос", - говорит Сергей, хозяин квартиры в доме.

Представители застройщика фирма "Укрспецбудмонтаж-2" от комментариев отказываются. По телефону, указанному на сайте компании, говорят, информацией о происшествии не владеют. Если фирма в момент происшествия официально не сдала дом в эксплуатацию, инженера по охране труда должны привлечь к уголовной ответственности, говорят юристы.

"Должен был стоять забор, должны быть все меры безопасности предусмотрены и у нас есть такая статья как 271-я Уголовного кодекса Украины, там есть как штрафные санкции, есть и ограничения воли там до пяти лет. Также там и предусмотрен вариант до семи лет лишения свободы", - говорит Виталий Манькив, адвокат.

Кроме вчерашнего происшествия жилищный комплекс "Грюнвальд" имеет сомнительную репутацию в сети. Хозяева квартир на форумах делятся стены у домов слишком тонкие, как для жилья возле озера и леса, строительство велось с грубым нарушением норм охраны труда, дома застройщик не сдает в эксплуатацию в обещанные сроки.

Если вина застройщика в гибели женщины будет доказана, кроме уголовной ответственности, фирма должна будет выплатить родственникам погибшей денежную компенсацию.