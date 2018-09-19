Украинские визажисты - стали лучшими на Чемпионате мира OMC в Париже. Это самое престижное соревнование среди парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевой эстетики. За звание лучшего визажиста и парикмахера в этом году состязались представители сорока семи стран. Наши мастера завоевали золотую медаль и кубок победителя по визажу в номинации "Командный зачет".

"Наша команда в этот раз выступила на высшем уровне. Мы забрали главный кубок! Это было достаточно сложно. Почему? Много месяцев тренировок с командой. мы всегда поддерживаем друг друга. И нам все-таки это удалось", - говорит Елена Филоненко, вице-президент Ассоциации BEAUTY-Чемпионатов Украины.

"В этом году наша команда была представлена тремя организациями, были очень сильные работы и результат - два кубка, лучшей команды восточной Европы, и визажисты взяли главный кубок Чемпионата", - говорит Валентина Михеева, президент Ассоциации BEAUTY-Чемпионатов Украины.