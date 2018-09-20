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В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Жозе Моуриньо пожаловали в гости к швейцарскому "Янг Бойз". "Красные дьяволы" много времени проводили с мячом, но соперник был внимателен и старался перекрывать зоны.

Так, на 35 минуте Поль Погба эффектно поразил верхний угол ворот, затем под занавес тайма тот же француз успешно реализовал пенальти, и оформил дубль в поединке.

На экваторе второго тайма команда Жозе Моуринью и вовсе убила интригу, доведя дело до разгрома. Антони Марсьяль "вышел на свидание" с голкипером и точно пробил в нижний угол ворот. Отметим, что результативную передачу отдал неутомимый Поль Погба. До финального свистка счет сохранился на табло.

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:3 (0:2)

Голы: Погба, 35, 44 (с пенальти), Марсьяль, 66.

"Янг Бойз": Бальмоонс; Мбабу; Берген; Камара; Бенито; Фасснахт (Нгамалеу, 65); Саного; Соу (Эбишер, 59); Сулеймани; Оаро (Нсаме, 75); Ассале.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа; Далот; Смоллинг; Линделеф; Шоу; Фред (Феллаини, 69); Матич; Погба (Перейра, 75); Рашфорд (Мата, 69); Лукаку; Марсьяль.

Предупреждения: Ассале, 82 - Фред, 49.

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