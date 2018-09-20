Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно повышается в цене.

Теперь за монету предлагают $6 419,99

Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:

Ethereum $210,7416;

Ripple $0,32861;

Bitcoin Cash $430,10.

Ранее мы сообщали о том, что у ПСЖ будет своя криптовалюта.