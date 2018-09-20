20 сентября, по всей территории страны ожидается теплая и солнечная погода. Существенных осадков Гидрометцентр в ближайшие сутки не обещает.

Ночью температура воздуха ожидается 9−14° тепла, в южных регионах до 16°. Днем столбики термометров покажут 25−28°.

Ветер ожидается северо-западный, северо-западный и северо-восточный 3−8 м/сек.

Погода в Киеве 20 сентября ожидается солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью 12−14°, днем 25−27°.

Во Львове в четверг по информации синоптиков ожидается солнечная погода. Ночью столбики термометров покажут 9−11°, днем воздух прогреется до 24−26° тепла.

В Одессе 20 сентября Гидрометцентр обещает хорошую, солнечную погоду. Температура воздуха ночью 14−16° по Цельсию, днем ожидается 23−25° тепла.

В Днепре завтра существенных осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется до 12−14 тепла°, днем до 24−26° тепла.

В Харькове в четверг ожидается солнечная погода. Ночью воздух прогреется до 12−14°, днем 24−26°.

В Карпатах в ближайшие сутки будет тепло и солнечно. Температура воздуха ночью 9−13°, днем 24−28° тепла.

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