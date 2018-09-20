Национальный банк Украины на 20 сентября укрепил курс гривны более чем на три копейки – до 28,12 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2812,0205 гривны (-3,0802);

– 100 евро – 3280,7843 гривны (-12,0390).

Напомним, что в свою очередь курс криптовалюты стремительно растет.