Доллар в Украине резко обвалился [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 20 сентября укрепил курс гривны более чем на три копейки – до 28,12 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2812,0205 гривны (-3,0802);
– 100 евро – 3280,7843 гривны (-12,0390).
Напомним, что в свою очередь курс криптовалюты стремительно растет.
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