Світлодарська дуга - один із найбільш напружених напрямків на фронті. Сюди нерідко прилітають заборонені калібри - бойовики прицільно б'ють з гранатометів і великокаліберних кулеметів. На неспокійних позиціях побував Ігор Левенок.

Світлодарська дуга. Сьогодні вночі цей напрямок був найгарячішим на фронті. З десятої вечора й до першої ночі ворог гатив із заборонених калібрів. На жаль серед українських армійців є втрати. Двоє військових загинули. Це сталося на сусідній позиції. Там і зараз не спокійно.

Армійці кажуть: одне перемир'я змінює інше, але то лише на папері. Насправді війна триває. Періодично бойові дії стихають, а потім знову посилюються. Нині солдати розповідають з того боку почастішав гуркіт бойової техніки. Кількість російських найманців збільшилася, і відчутно.

"Зокрема БМП, "Урали" заїжджають, людей більше стало. Поки ми мовчимо вони нас знищують", - говорить Дмитро, військовослужбовець збройних сил України.

Минула ніч була надто пекельною. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, окупанти застосували ще й сто двадцяти міліметрові міномети. Унаслідок потужного обстрілу загинули українські солдати.

"То есть на все договоренности, которые наши доблестние политики там пытаются договориться, они плюют и не реагируют. Постоянно техника подходит, и подходит", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних Сил України.

Відвідати позицію, де українські військові зазнали втрат, через ворожі обстріли нам не дозволили. Навіть удень міномети бойовиків не змовкали.

"Там наші позиції? Да, це ж криють. - Оце криють, а чим? - Ну, навскидку так восемьдесят вторая, где-то в песочек".

"Нормальная война, так сказат, вот пошли приходы вогов. - Может зайти туда? - Да, лучше пошли".

Наші шкодують - руки зв'язані черговим "перемир'ям". Відповідати ворогові адекватно наразі не можуть. Хоча є і засоби, і можливості, і найманці тоді швидко вгамовуються.

"Даем, даем ответку если уже черезчур сильно начинают лупить, но опять же - только со стрелкотни, показывем, что мы тут есть и мы отсюда не уйдем", - говорить Іван.

А ще бійці користуються нагодою. Агітують усіх охочих отримати пільги і статус учасника бойових дій. Щоправда роблять це з певною іронією.

"Пожалуйста, милости просим, у нас тут сдается койко-место есть свободное и не одно еще на данный момент, зарабатывайте здесь, покупайте так сказать УБД и будете тоже ездить бесплатно".