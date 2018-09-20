За минувшие сутки, 19 сентября, подразделения сепаратистов 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Ранен один военный.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в утренней сводке.

Были обстреляны позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Велся прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем из минометов калибра 82-мм обстреливались позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Лебединского и Водяного.

Кроме того, опорный пункт украинских войск у Крымского обстреляли вечером в среду из миномета 120-го калибра. Также под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция неподалеку Луганского.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены трое сепаратистов.

"С начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Ранее мы писали о том, что украинские силы понесли потери.