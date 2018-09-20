На Буковині, поблизу українсько-румунського кордону, прикордонники виявили мотодельтаплан. Ним місцеві ділки планували переправляти до сусідів цигарки. Апарат обладнали спеціальним механізмом для скидання контрабанди. Його власника поки що не встановили.

Побачивши прикордонників, порушники кинулися навтьоки. Тепер їх шукають. Це вже другий мотодельтаплан, виявлений за останні кілька місяців. Попередній - суд зобов'язав повернути власникові. Це при тому, що ділків заскочили на "гарячому".

"Якщо ми раніше затримували більш слабші моделі, то це більш серйозніша модель, яка може взяти більшу кількість тютюнових виробів. Механізм, який був зроблений для скиду - бере по ліву і праву сторону тютюнові вироби, перелітає на низькій висоті Україно-румунський кордон - в даному випадку це якраз на Україно-румунському кордоні було. Скидає тютюнові вироби і повертається назад", - говорить Сергій Бровко, начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону.