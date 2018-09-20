Трагические съемки: Ольга Фреймут вылетела с карусели (видео) [ Редактировать ]
Украинская телеведущая Ольга Фреймут во время съемок выпуска своей программы "Оля" сильно травмировалась. Ведущая упала с карусели, на которой ее раскрутили. Соответствующе видео Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram
Там Ольгу Фреймут и гостю выпуска, певицу TAYANNA, раскручивают на карусели. По мере нарастания скорости телеведущая соскользнула со своего места и упала на пол.
"Сегодня на съемках шоу сильно повредила спину. Извини, TAYANNA, что заставила тебя поволноваться", - прокомментировала телеведущая.
Ролик собрал более 30 тысяч просмотров, в комментариях поклонники Фреймут желают ей скорейшего выздоровления.
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