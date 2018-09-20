Украинская телеведущая Ольга Фреймут во время съемок выпуска своей программы "Оля" сильно травмировалась. Ведущая упала с карусели, на которой ее раскрутили. Соответствующе видео Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram

Там Ольгу Фреймут и гостю выпуска, певицу TAYANNA, раскручивают на карусели. По мере нарастания скорости телеведущая соскользнула со своего места и упала на пол.

"Сегодня на съемках шоу сильно повредила спину. Извини, TAYANNA, что заставила тебя поволноваться", - прокомментировала телеведущая.

Ролик собрал более 30 тысяч просмотров, в комментариях поклонники Фреймут желают ей скорейшего выздоровления.

Ранее в сети раскритиковали дочь Ольги Фреймут.