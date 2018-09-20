18 сентября, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили свой пятый день рождения. Максим опубликовал видео на своей странице в Instagram с празднования первой годовщины детей.

На видео видно, что разделить радостное события пришло много звездных гостей и детей.

На празднике была целая программа развлекательных мероприятий.

Ранее мы писали о том, что дети Пугачевой и Галкина получили "обычные" подарки на пятилетие.