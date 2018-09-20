"Миллионы жизней": Трамп назвал худшую ошибку США [ Редактировать ]
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Президент США Дональд Трамп назвал худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, это введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое его предшественником Джорджем Бушем-младшим. Об этом он заявил в интервью The Hill.
"Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны", - сказал Трамп.
Он пояснил, что США потратили на ближневосточную кампанию 7 триллионов долларов, а человеческие потери с обеих сторон исчислялись миллионами.
"Миллионы жизней", - подчеркнул президент.
Ранее мы сообщали, что США хотят заключить новую ядерную сделку с Ираном.
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