Президент США Дональд Трамп назвал худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, это введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое его предшественником Джорджем Бушем-младшим. Об этом он заявил в интервью The Hill.

"Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны", - сказал Трамп.

Он пояснил, что США потратили на ближневосточную кампанию 7 триллионов долларов, а человеческие потери с обеих сторон исчислялись миллионами.

"Миллионы жизней", - подчеркнул президент.

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