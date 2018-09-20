Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявляет, что в результате боевых действий Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире. Об этом спецпредставитель ОБСЕ заявил по итогам заседания ТКГ в Минске 19 сентября, сообщается на сайте ОБСЕ.

По словам посла, на заседании рабочей подгруппы по безопасности обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования.

"Отметив, что восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире, координатор группы посол Эртурул Апакан подчеркнул важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему", - заявил Сайдик.

Также он отметил, что экономическая рабочая подгруппа продолжила обсуждение дальнейших шагов по улучшению качества мобильной связи Vodafone-Ukraine на оккуппированной части Донбасса, а также актуальных вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

Кроме того, Сайдик отметил, что хорошей новостью является завершение первого этапа ремонтных работ на поврежденном участке Южно-Донбасского водопровода в промышленной зоне Авдеевки.

"Выплата пенсий гражданам, проживающим в зоне конфликта, опять стала темой обсуждений в рабочей подгруппе", - добавил он.

"Координатор гуманитарной рабочей группы посол Тони Фриш проинформировал о своей поездке в зону конфликта по обе стороны от линии соприкосновения. Во время поездки координатор посетил одиннадцать мест содержания в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте, где он встретился с тридцатью шестью удерживаемыми, в том числе с пятью, не связанными с конфликтом", - сообщил Сайдик.

"Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с имплементацией "формулы Штайнмайера", амнистией и модальностями местных выборов в ОРДО и ОРЛО, предусмотренных Минскими договоренностями", - добавил он.

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