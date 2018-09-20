В Киеве на охраняемой стоянке сожгли шесть автомобилей (фото) [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева в ночь на 20 сентября на автомобильной стоянке сгорели сразу шесть автомобилей, сообщает "Информатор".
По информации издания, пожар на охраняемой территории начался около 2.45 с поджога Skoda Octavia, принадлежавшего общественному активисту. В результате пожара пострадали еще пять машин, которые находились по соседству - Suzuki SX4, Skoda Fabia, Mazda 3, Opel Vectra и Renault.
По словам владельца Skoda, ему могли мстить из-за его гражданской позиции по нелегальной добыче песка в селе Пуховка (Киевская область) - он неоднократно организовывал акции против незаконного бизнеса.
Официально причины возгорания установит следствие.
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