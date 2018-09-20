Выходные в Киеве: куда пойти 22-23 сентября (афиша) [ Редактировать ]
Выходные - это отличный повод не засиживаться дома. Субботу и воскресенье будут насыщенны яркими событиями.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 22-23 сентября.
Фестиваль крафтовых сыров
60 лучших производителей сыра, 26 номинаций единственного в Украине конкурса крафтовых сыров Cheese Awards Day, 300 сыров-номинантов на звание лучшего. Все выходные на фестивале street food (блюда с сыром и без) и гастрономия от крафтовых производителей. Также запланированы конкурсы, мастер-классы, дегустации и лекции от сыроделов.
- Когда: 22 сентября, с 11:00 до 21:00
- Где: ВДНГ, пр-т Академика Глушкова, 1
- Вход бесплатный.
Зоозащитная конференция "ЗА животных!"
Ораниазторы приглашают к участию всех активистов, волонтеров и неравнодушных помогать животным. Для опытных активистов, конференция станет площадкой для нетворкинга и построения коммуникации с другими организациями. Для новых активистов - она станет местом, где можно узнать о кампании и организации, которые есть в Украине, и к которым можно присоединиться.
В течение конференции вы встретите тех, кто уже является активистами движения по защите животных в Украине и за рубежом.
- Когда: 22-23 сентября, с 9:00 до 12:00
- Где: ул. Крещатик, 7/11
- Сколько стоит: 150 гривен
Kyivness
Осенний винтажный маркет Kyivness пройдет в сентябре в старинном особняке на Липках. Третий маркет соберет лучшие находки с маркетов мира, отобранный винтаж и б/у вещи. Праздник поддержат винтажные украшения и аксессуары, б/у вещи марок YvesSaintLaurent, Chanel,Jil Sander, Marni, Celine, декор для дома, мебель, посуда и живые цветы. Также маркет представит селекцию новых украинских брендов, соответствующих эстетике и философии маркета.
- Когда: 22-23 сентября, с 12:00
- Где: Липская, 16
- Вход бесплатный.
Comic Con Ukraine
Международный фестиваль современной поп-культуры, теперь проходит и в Украине. На главной сцене гостей ожидает косплей-шоу, в игровой зоне можно стать свидетелем выступлений топовых геймеров, принять участие в турнире по компьютерным играм и узнать о новинках индустрии на стендах компаний разработчиков. В рамках Comic Con даже пройдет косплей-дефиле собак.
- Когда: 22-23 сентября
- Где: арт-завод Платформа, Беломорская, 1
- Сколько: от 350 гривен
Bomzhparty X
В конце месяца в Киеве пройдет популярная вечеринка "Бомж-пати". Она традиционно пройдет в секретном месте в колоритной атмосфере и с качественной электронной музыкой.Главный атрибут вечеринки - старая и поношенная одежда. Больше подробностей здесь.
- Когда: 22-23 сентября, 20:00
- Где: секретное место
- Сколько стоит: 100 гривен
Смотрите также топ-5 ярких и ожидаемых фестивалей осени.
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