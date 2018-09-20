Зростає кількість жертв буревію "Флоренс", який обрушився на східне узбережжя Сполучених Штатів. Ще двоє жінок потонули у поліцейській автівці.

Обидві були пацієнтками психіатричної лікарні. Їх перевозили у місто Дарлінгтон для виписки. Поліцейські з машини вибрались. Вони намагалися витягти й пацієнток, але двері заклинило.

Загалом, на цей час відомо про 37 загиблих. Крім того стихія завдала чималих збитків. Найбільших - у Північній Кароліні. 350 тисяч жителів штату лишилися без електропостачання. Досі перекриті тисячі кілометрів автошляхів.

Нагадаю, ураган "Флоренс" атакував схід США наприкінці минулого тижня.