Распространенность курения традиционных сигарет стабильно сокращается как среди взрослых так и среди несовершеннолетних жителей США. Сейчас в стране зафиксирован рекордно низкий индикатор - 16%.

В Украине, 22.8% жителей курили традиционные сигареты в 2017г. (оценка МОЗ). Украина - в в мировом тренде.

Успехи борьбы с самой пагубной для здоровья формой никотина - традиционными сигаретами - фиксируются во всем мире - сообщает Бизнес Инсайдер, цитируя доклад фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В докладе отмечается, что электронные сигареты и прочие альтернативы хотя и представляют риск для здоровья потребителя, но могут быть значительно "меньшим злом", чем курение традиционных сигарет.

Исследователи призывают продолжить оценку риска для здоровья от новых технологий доставки никотина, с возможностью абсолютного исключения доступа к таким продуктам несовершеннолетних.

В Новой Зеландии ведущая неправительственная организация по борьбе с курением ASH, утверждает, что электронные сигареты не становятся шлюзом для перехода на более вредные традиционные сигареты. Издание Stuff сообщает, что уровень курения традиционных сигарет среди старшеклассников упал с 25% в 2001г., до 5% в 2017г. "Молодые люди всегда склонны к риску. Электронная сигарета - несоизмеримо лучший вариант, чем традиционная" утверждает собеседник издания.

В соседней Австралии - стране, которая первой запретила использовать знаки для товаров на упаковке сигарет, либеральная партия требует отменить запрет на электронные сигареты - сообщает The Guardian.

Министр охраны здоровья Австралии Грег Хант согласился на независимое исследование эффекта никотина в электронных сигаретах после активного парламентского давления. Сторонники альтернативных форм доставки никотина считают, что тысячи жизней могут быть спасены, если совершеннолетние курильщики откажутся от традиционных сигарет.

Между тем в Украине зарегистрированы законопроекты, которые предлагают ряд запретительных мер для альтернативных форм доставки никотина. Поддержка новых ограничений явно противоречит мировому тренду и может негативно сказаться на здоровье украинцев.