ДТП в Киеве парализовало движение на Подоле [ Редактировать ]
В четверг, 20 сентября, в Киеве на перекрестке улиц Юрковская и Константиновская (Подольский район) произошло большое ДТП. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Chevrolet и Mazda, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Оба автомобиля серьезно повреждены. В результате аварии Chevrolet повредил бампер, а также бензобак, так как на асфальт вытекла жидкость, напоминающая бензин или машинное масло. У второго автомобиля нарушена целостность передней левой стороны. Колесо выгнуто, а вся левая часть помята.
Движение на улицах парализовано, трамваи стоят колонной. Возобновить работу электротранспорт сможет еще нескоро.
Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло необычное ДТП.
по теме
В Киеве автомобиль "снес" с дороги отца с ребенком
В Киеве произошло ДТП, в котором пострадала часть семьи
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись сразу пять автомобилей (фото)
На улице Антоновича в Киеве произошло массовое ДТП
Крупное ДТП под Киевом: автомобиль врезался в фуру (фото)
18 сентября под Киевом произошло крупное ДТП
На Дарнице случилось массовое ДТП (фото)
На левом берегу Киева в ДТП попали элитный внедорожник и два легковых автомобиля
Пьяный водитель насмерть сбил киевлянку на тротуаре
Свидетели пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимы с жизнью - вскоре на место происшествия прибыла полиция и "скорая"