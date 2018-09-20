В четверг, 20 сентября, в Киеве на перекрестке улиц Юрковская и Константиновская (Подольский район) произошло большое ДТП. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Chevrolet и Mazda, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Оба автомобиля серьезно повреждены. В результате аварии Chevrolet повредил бампер, а также бензобак, так как на асфальт вытекла жидкость, напоминающая бензин или машинное масло. У второго автомобиля нарушена целостность передней левой стороны. Колесо выгнуто, а вся левая часть помята.

Движение на улицах парализовано, трамваи стоят колонной. Возобновить работу электротранспорт сможет еще нескоро.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло необычное ДТП.