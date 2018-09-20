Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала как нужно обращаться с пациентами. По ее словам, пациентов можно и нужно транспортировать вперед ногами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Иногда суеверия побеждают здравый смысл. Особенно удивляет, когда наблюдаю веру в "плохие приметы" среди медиков - людей, которые в принятии решений должны руководствоваться фактами, доказательной медициной и быть экспертами по логическому мышлению", - утверждает политик.

Супрун отметила, что к ней недавно обратился врач с просьбой повлиять на развенчание предрассудка о том, что ни коем случае нельзя перевозить больного на каталке или носилках ногами вперед, потому что так "выносят покойника" и это плохая примета.

Министр подчеркнула, что во всех международных протоколах есть только одна рекомендация - транспортировать человека вперед ногами. Эта рекомендация касается транспортировки пациентов как к зданию больницы, так и внутри.

Также Супрун назвала две важные причины, по которым пациентов нужно перевозить ногами вперед:

- Это снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут задеть ею стены, мебель или другие предметы.

- Такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут.

При этом она добавила, что во всем мире перевозить пациентов ногами вперед - устоявшаяся практика.

Ранее Супрун посоветовала врачам развешивать объявления.