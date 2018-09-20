Ногами вперед: Супрун рассказала, как обращаться с пациентами [ Редактировать ]
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала как нужно обращаться с пациентами. По ее словам, пациентов можно и нужно транспортировать вперед ногами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Иногда суеверия побеждают здравый смысл. Особенно удивляет, когда наблюдаю веру в "плохие приметы" среди медиков - людей, которые в принятии решений должны руководствоваться фактами, доказательной медициной и быть экспертами по логическому мышлению", - утверждает политик.
Супрун отметила, что к ней недавно обратился врач с просьбой повлиять на развенчание предрассудка о том, что ни коем случае нельзя перевозить больного на каталке или носилках ногами вперед, потому что так "выносят покойника" и это плохая примета.
Министр подчеркнула, что во всех международных протоколах есть только одна рекомендация - транспортировать человека вперед ногами. Эта рекомендация касается транспортировки пациентов как к зданию больницы, так и внутри.
Также Супрун назвала две важные причины, по которым пациентов нужно перевозить ногами вперед:
- Это снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут задеть ею стены, мебель или другие предметы.
- Такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут.
При этом она добавила, что во всем мире перевозить пациентов ногами вперед - устоявшаяся практика.
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