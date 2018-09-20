В Киеве на станции метро умер мужчина [ Редактировать ]
На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" возле турникетов мужчине пожилого возраста стало плохо. Врачи, приехавшие на вызов, констатировали его смерть. Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.
"На станции "Льва Толстого" человеку стало плохо. Вызвали врачей, которые констатировали смерть", - сказала Н.Макогон.
Она добавила, что это пожилой мужчина, которому было 83 года.
Отметим, что на станцию также прибыла полиция.
Ранее мы сообщали, что пассажир такси узнал стоимость поездки и умер.
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