На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" возле турникетов мужчине пожилого возраста стало плохо. Врачи, приехавшие на вызов, констатировали его смерть. Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

"На станции "Льва Толстого" человеку стало плохо. Вызвали врачей, которые констатировали смерть", - сказала Н.Макогон.

Она добавила, что это пожилой мужчина, которому было 83 года.

Отметим, что на станцию ​​также прибыла полиция.

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