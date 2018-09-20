В Житомирской области похитили арсенал оружия [ Редактировать ]
Злоумышленники похитили арсенал оружия после учебных стрельб воинской части в Житомирской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.
"В ночь на 20 сентября 2018 после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад, дислоцированных в Новоград-Волынском, похищены группой неустановленных лиц оружие и боеприпасы, а именно 5 пистолетов, 5 единиц автоматов АКС-74", - сказано в нем.
Военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Согласно сообщению, на месте преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки департамента контрразведки Службы безопасности Украины и военной службы правопорядка, а также специалисты кинологической службы полиции.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе нашли фрагменты реактивных гранат.
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