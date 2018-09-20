Рада приняла решение увеличить состав ЦИК

Если вопрос нельзя решить по закону - закон можно изменить. Обычную парламентскую логику сегодня вновь продемонстрировали нардепы. По-быстрому нажали кнопки, подкорректировали законодательство. И вот членов Центризбиркома уже не 15, а 17