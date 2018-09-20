Верховная Рада уволила 13 членов Центризбиркома [ Редактировать ]
Верховная Рада на заседании в четверг, 20 сентября, 278 голосами поддержала увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек.
Таким образом, депутаты уволили главу ЦИК Михаила Охендовского, его заместителей Андрея Магеру, Жанну Усенко-Черную, а также членов ЦИК Татьяну Лукаш, Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Олега Диденко, Игоря Жиденко, Екатерину Махницкую, Александра Осадчука, Бронислава Райковского, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова, Валерия Шелудько.
После этого народные депутаты перешли к вопросу назначения новых членов комиссии.
Ранее мы сообщали, что Верховная Рада увеличила состав Центральной избирательной комиссии.
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