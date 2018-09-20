Україна отримає транш від Євросоюзу до кінця року [ Редактировать ]
Перший транш від Євросоюзу на півмільярда євро Україна може отримати до кінця року. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Можу сказати, що дуже багато роботи Україна вже виконала, і це дає підстави вважати, що нинішня програма буде успішною", - зазначив Домбровскіс.
Нагадаю, 500 мільйонів євро - це перший транш програми макрофінансової допомоги ЄС Україні загальною сумою 1 мільярд євро.
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