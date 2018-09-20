Підступна "Флоренс". Ураган, який вдарив по Сполученим Штатам, стихає, але при цьому кожен день забирає все більше життів. Зараз загиблих вже 37. У зону стихійного лиха напередодні вилетів Дональд Трамп. Що він там побачив - знає Дмитро Анопченко.

Ось так зараз виглядають Північна і Південна Кароліна - величезна територія, повністю залита водою. Розмиті дороги, зруйновані автотраси, перекошені мости. Здавалося б, ураган стих і ця територія може повертатися до нормального життя, але метеорологи кажуть - куди там, найстрашніше ще попереду. Дощі йдуть безперервно, і дрібні річечки вийшли з берегів - рівень води вищий, ніж будь-коли в історії.

"Так, найгірше нас ще тільки чекає. Сказали, вода в річці підніметься ще мінімум на 7 метрів".

А значить людей, яких евакуювали, повертати сюди зарано. У новинах, що не день, історії про те, як рятувальники витягують людей із затоплених будинків і машин, ось тільки недавно однорічному малюкові змогли життя зберегти. Мама, залишивши його, уплав дісталася суші, щоб попросити допомоги...

За останніми даними, затоплені десятки тисяч осель, 500 тисяч будинків досі без світла, в цілому ураган змінив життя майже двох мільйонів чоловік. Збитки настільки масштабні, що самотужки не впоратися. У постраждалі райони вилетів президент Трамп, щоб скоординувати допомогу.

"Ми будемо з вами, знайте це. Ми завжди були з вами".

Це штати, де Трампа люблять і де голосували за нього, а не за Хілларі, тому і прийом теплий і від президента лунають обіцянки виділити з федерального бюджету значні кошти.

Проблема ще й у тому, що багато людей, щоб заощадити - купували найдешевші страховки на майно, а в них збитки від стихійного лиха у списку винятків. А отже, і виплат не буде. На це і скаржилися главі держави, коли він ходив від будинку до будинку, щоб поговорити з людьми.

"У них є страховка - але страхова намагається відкрутитися, і це недобре. Уявляєте - страхова компанія не хоче платити".

Зроблених помилок вже не виправити, максимум чим зможе допомогти Вашингтон - роздати матеріальну допомогу, але на те, щоб відновити підтоплені будинки, цих грошей явно не вистачить.

Максимум найнеобхідніше купити замість всього, що залишилося під водою. І над заможними, в цілому, штатами зараз нависла загроза бідності.

Тим часом метеорологи, які прогнозували, що до початку тижня все вщухне, - тепер свої розрахунки корегують. Мовляв, весь цей тиждень знову литиме, повені тільки посиляться, а значить - "Флоренс" як і раніше, буде тримати в лещатах страху два постраждалих штати - Північну і Південну Кароліну.