Донбас, миротворці ООН та зміни до Конституції. Президент України Петро Порошенко виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Глава держави відзвітував про зовнішню та внутрішню ситуацію в країні. Найбільше говорив Президент про війну на Донбасі.

Порошенко заявив про неприпустимість компромісу з агресором, бо, цитую, "Росія прийшла не по Крим і Донбас, а по всю Україну". Про що іще говорив президент - у матеріалі Ксенії Барвіненко.

Розпочав свою промову Петро Порошенко з питання встановлення миру на тимчасово окупованому Донбасі. Найбільш ефективними у цьому, за словами президента, можуть бути тільки миротворчі місії ООН. Саме про це глава держави говоритиме під час Генеральної асамблеї об'єднаних націй.

"Обов'язково, на всій території України місія має бути розгорнута. З обов'язковим за її виходом на україно-російський кордон, і це дозволить створити умови для виконання частини Мінських домовленостей, включно з виведенням російських військ з окупованої російської території. Якщо цього не станеться - закон про особливий порядок місцевого самоврядування так і не запрацює. Це має бути наша логіка", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Говорив Петро Порошенко і про зміни до Конституції у частині євроатлантичного напрямку країни. А відтак запропонував викреслити із основного закону норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту РФ в Україні. Щоб остаточно вийти із зони впливу Кремля, президент підтримав ідею реєстрації агентів впливу Російської федерації.

"В Україні все ще діє мережа російської агентури, яка бере під контроль медіа, плодить незалежні громадські організації, вони дійсно незалежні, незалежні від України і підконтрольні Кремлю, вони роздмухують антиукраїнські, антиєвропейські і антиамериканські настрої, і отже я підтримую ідею законопроекту про реєстрацію агентів впливу держави агресора - Російської Федерації, тому такий закон не вплине ані на громадянське суспільство, ані на медіа, ані на свободу слова", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Згадав Петро Порошенко і про щорічні обіцянки нардепів - зняти недоторканність. Тож закликав скасувати депутатський імунітет якнайскоріше, або ж ніколи не використовувати такі заяви у передвиборчих кампаніях.

Натомість, Верховна Рада вже запустила процес скасування недоторканності, депутати підтримали президентський проект закону. Зараз документ відправили на доопрацювання, повернуться до нього не раніше грудня. Проголосували нардепи і закріплення в Конституції курсу на Єс та НАТО.

Відповідну постанову направили до Конституційного суду на перевірку. Ухвалили депутати внесення до порядку денного і земельного законопроекту, який закріпить в Конституції основи розвитку фермерських господарств.