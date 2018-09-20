Очередной скандал в Министерстве здравоохранения. Руководство государственного экспертного центра подозревают в хищении более четырех миллионов гривен.

По данным киевской прокуратуры, чиновники обогатились на махинациях с закупкой программного обеспечения для учета больных сахарным диабетом. В центре правоохранители сегодня провели обыски.

В Минздраве поспешно заявили, что следователи пытались изъять сервер с реестром пациентов. Однако в прокуратуре эту информацию опровергли.

"Отримано ухвалу суду, щодо проведення обшуку у приміщенні державного підприємства, з метою вилучення копій комп'ютерної програми. Не йдеться про вилучення серверів, а лише копій програмного забезпечення. Діям слідчих та прокурорів - жодних перешкод в роботі ані державного центру, ані реєстру пацієнтів - не здійснюється. Керівництво та службові особи вказаного державного підприємства - не здійснюють співпрацю зі слідством", - говорит Надежда Максимец, пресс-секретарь прокуратуры Киева.