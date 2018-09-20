Власти должны не допустить повышение тарифов для населения - Сергей Каплин [ Редактировать ]
Жесткие требования к чиновниками - выдвинули профсоюзы. Если Кабмин продолжит политику тарифного геноцида, они будут требовать отставки правительства.
Об этом предупредил нардеп Сергей Каплин во время заседания президиума Федерации профсоюзов Украины. Он также анонсировал массовые акции. 9 октября предупредительные пикеты пройдут в регионах, а 17 октября масштабный протест состоится в Киеве.
"Ми сьогодні створили штаб, який розробить програму, вже готує реалізацію прийнятого рішення про загальнонаціональний страйк: акцію протесту з єдиною вимогою - відставки уряду України. З єдиним ультиматумом - не допускати підвищення тарифів до населення. Друге - підвищити суттєво зарплати, підвищити суттєво пенсії, урізати видатки на утримання Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, обласних державних адміністрацій, силових структур. Дати людям можливість жити, вижити та існувати", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, глава Социалистической партии Украины.
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