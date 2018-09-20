Спорт в тренде. Украинцев сегодня мотивировали всрьез заняться своим телом. Во время флешмоба по подтягиванию на перекладине по всей стране одновременно выполняли это упражнение порядка 50 тысяч человек. Как это было в Харькове - видели наши корреспонденты.

На территории харьковского спорткомплекса "Локомотив" - около двадцати площадок. Каждый желающий может попробовать свои силы в разных видах спорта. Это дзюдо, гимнастика, поднятие штанги и даже бадминтон. Настоящий праздник физкультуры - организаторы приурочили к Международному дню студенческого спорта.

"Сьогодні знаходиться у Харкові близько п'ять тисяч чоловік, які виконували різні дії, а по всій Україні ми очікуємо, що це буде цифра близько 50 тисяч", - говорит Александр Ажиппо ректор Харьковской госакадемии физкультуры.

Свои спортивные команды в Харьков отправили 30 вузов со всей Украины. Особенно многолюдно возле перекладин. Это студенты присоединились к всеукраинскому флешмобу "Спортивная фигура - модно".

"В день я займаюся по 2-3 рази, перший раз - це ранкова фізична зарядка, де ми майже завжди бігаємо, другий - після зайнять перед обідом я займаюся воркаутом і ввечері гімнастикою займаюся", - говорит Дмитрий Конопленко, курсант Национальной академии Нацгвардии Украины.

Самая младшая участница флешмоба восьмилетняя Николь Князева. Третьеклассница рассказывает весь ее день расписан буквально по минутам. Девочка активно занимается 18 видами спорта. Хвастает - установила 25 мировых и украинских рекордов.

"Я отжимаюсь 5 тысяч раз за 2 часа 6 минут, подтягиваюсь на перекладине 500 раз за 37 минут", - говорит Николь Князева, спортсменка.

И сегодня же в Харькове торжественно открыли 16 Всеукраинскую универсиаду. Регион выбрали не случайно, уверена глава обладминистрации. Развитию спорта здесь уделяют большое внимание.

"Это и площадки с искусственным покрытием для занятий футболом, это и строительство новых оздоровительных физкультурных комплексов, в которых круглый год могут заниматься все желающие большим количеством видов спорта. Я думаю, это и есть та доступность, которая и должна быть в каждой стране. Потому что с малого возраста и в студенческие годы зарождаются спортивные звезды, которые представляют нашу страну на международных аренах", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

В программе Всеукраинской универсиады 16 видов спорта. Начнутся соревнования в январе и пройдут в разных регионах страны. А победители войдут в сборную, которая отправится на международные состязания.