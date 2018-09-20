28 европейских лидеров встретились сегодня в австрийском Зальцбурге. Там проходит неформальный саммит ЕС. Брекзит остается главным и самым болезненным вопросом для Европы. Как продвигаются переговоры, - расскажет Светлана Чернецкая.

Небольшая прогулка перед насыщенным рабочим днем. 28 главных политиков Европы любуются видами Зальцбурга за дружескими разговорами. А вот в кабинетах тон несколько меняется. На повестке дня два самых болезненных для Европы вопрос. Миграция и Брекзит.

"Конечно, есть напряженность, конечно, это сложные времена, когда мы пытаемся решить сложные вопросы для ЕС. Но я верю, что мы должны отстаивать интересы ЕС в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе", - говорит Эммануэль Макрон, президент Франции.

Евросоюз держится единым фронтом в вопросе Брекзита. 27 против одного. По другую сторону баррикад - британский премьер. Тереза Мэй не устает убеждать коллег, что предлагает вполне приемлемые условия для развода. На этот раз ей дали слово за ужином.

После небольшого концерта британскому премьеру выделили всего 10 минут для выступления.

"Если мы хотим достичь успешного результата, то Евросоюзу нужно развивать и менять свою позицию так, как это сделала Великобритания. Я уверена, что с доброй волей и решимостью мы сможем согласовать договор, который подойдет обеим сторонам", - говорит Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

Лондон и Брюссель нашли компромисс по большинству вопросов. Впрочем, нерешенными все еще остаются торговля и судьба ирландской границы. Лондон хочет сохранить тесную коммерческую связь и свободную торговлю. И не собирается усиливать границу между Британией и Ирландией.

"По-прежнему подходы Лондона и Брюсселя к условиям развода очень отличаются. Впрочем, обе стороны понимают, что они найдут решение, только если будут двигаться навстречу друг другу. Хотя это будет очень сложно", - считает Себастьян Курц, канцлер Австрии.

После обеда Терезу Мэй отправили домой. А вот все остальные европейские лидеры остались. Чтобы откровенно обсудить общую позицию по Брекзиту.

Времени остается все меньше. В октябре Лондон и Брюссель планировали окончательно утвердить условия развода. Впрочем, уже очевидно, это вряд ли произойдет. Скорее всего в ноябре придется провести еще один "экстренный" саммит по Брекзиту. Альтернатива - разрыв отношений вообще без договоренностей. Впрочем, пока ни одна из сторон не заинтересована в таком сценарии.