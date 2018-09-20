Поддерживать украинский язык на государственном уровне, продвигать проекты в области культуры и искусства - должна специальная структура. Уверен лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко. Это Нацагентство по вопросам устройства государства и национальной идеологии, которое необходимо создать в Украине.

"Це агенство, на моє переконання, має постійно підтримувати такі проекти українського світу, української державності, а найголовніше - проводити курси навчальні для державних службовців для всіх всіх - для військовослужбовців для всіх хто має відношення до освіти до вищих до шкіл, щоб люди знали, вивчали і мали якомога більше підтримки для того щоб розвиватися для того щоб ідеї державотворення, чи то з минулого, чи то за сьогодення - ставали доступнішими і ставали частиною Української і культури, і науки, і державної служби", - говорит Валентин Наливайченко, лидер движения "Справедливость".

Об этом Валентин Наливайченко заявил во Львове, где посетил 25-й "Форум издателей". Он открылся - напомню - вчера. Форум собрал 260 издателей. Валентин Наливайченко отметил значимость этого мероприятия, поскольку его организаторы поддерживают талантливых украинских писателей, поэтов и переводчиков.