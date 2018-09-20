В одном из помещений игровых заведений "Спорт Лото" произошло разбойное нападение. Сотрудники охранной фирмы "Сириус" ограбили учреждение, которое находится на бульваре Тараса Шевченко, 10, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 19 сентября около 03:15. Во время несения службы, один из охранников переоделся в гражданскую одежду, одел балаклаву и зашел в помещение "Спорт Лото". Он задул слезоточивым газом кассира, затем забрал около 50 тысяч гривен и скрылся. При этом напарник "караулил" на входе.

Спустя несколько минут грабители примчались на вызов ловить самих себя. Полиция проверяет данную информацию. Подозреваемые задержаны. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

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