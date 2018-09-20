США ужесточили санкции против России [ Редактировать ]
Вашингтон ужесточает соблюдения режима санкций против России. Соответсвующий указ подписал президент США Дональд Трамп в четверг, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Документ ужесточает санкционный режим в связи с ситуацией в Украине, при этом дополнительные ограничения не вводятся. Речь идет о таких законах как Противодействие противникам Америки через санкции (CAATSA), Акт о поддержке свободы на Украине и ряде других.
Указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, которые связаны с властями России в соответствии с положениями CAATSA.
Конкретных лиц или организаций в указе не приводятся – они определяются в каждом конкретном случае госсекретарем и министром финансов. Читайте также, Трамп назвал худшую ошибку США.
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