Убегавшего от полиции грабителя насмерть сбила машина [ Редактировать ]
В Киеве убегавшего от полиции грабителя насмерть сбила машина. Инцидент произошел возле Южного вокзала в четверг, 20 сентября, сообщил активист Максим Ярош на своей странице в Facebook.
Группа карманников напала на полицейского, который патрулировал территорию. Ярош решил вмешаться и помочь копу, пока тот вызывает подмогу, однако карманники переключились на него. В ответ Максим применил баллончик со слезоточивым газом. Один из карманников стал убегать и попал под проезжавший автомобиль.
На данный момент известно, что карманник погиб. Читайте также, на Печерске ограбили квартиру замминистра экономики.
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