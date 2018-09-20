В Киеве убегавшего от полиции грабителя насмерть сбила машина. Инцидент произошел возле Южного вокзала в четверг, 20 сентября, сообщил активист Максим Ярош на своей странице в Facebook.

Группа карманников напала на полицейского, который патрулировал территорию. Ярош решил вмешаться и помочь копу, пока тот вызывает подмогу, однако карманники переключились на него. В ответ Максим применил баллончик со слезоточивым газом. Один из карманников стал убегать и попал под проезжавший автомобиль.

На данный момент известно, что карманник погиб. Читайте также, на Печерске ограбили квартиру замминистра экономики.