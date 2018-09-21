20 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги Европы. Об итогах всех главных матчей пишет издание НВ.

В рамках игрового дня состоялись 24 матча. Из главных результатов стоит отметить тяжелую минимальную победу Милана над первым в истории представителем Люксембурга в основе еврокубковых турниров - Дюделанжем. Единственный мяч на счету Гонсало Игуаина.

В битве двух клубов одного спонсора - Лейпцига и Зальцбурга - сильнее оказались австрийцы, которые играли на выезде. Победный мяч забил норвежец Гульбрандсен за минуту до конца основного времени.

Впечатляющий камбэк удался немецкому Байеру в матче против болгарского "Лудогорца". Проигрывая в первом тайме 0:2, команда из Леверкузена нашла силы не только догнать соперника, но и вырвать победу. Дубль в этом матче оформил Каи Хаверц.

Также отметим сенсационно уверенную победу загребского "Динамо" над "Фенербачхче", а также минимальную победу "Челси" в выездном матче против "ПАОКа".

Все результаты первого тура Лиги Европы:

Группа А

"АЕК Ларнака" - "Цюрих" 0:1

Гол: Кололли, 61

"Лудогорец" - "Байер" 2:3

Голы: Кешеру, 8, Марселиньо, 31 - Хаверц, 38, 69, Кисе Телин, 63

Группа B

РБ "Лейпциг" - РБ "Зальцбург" 2:3

Голы: Лаймер, 70, Поульсен, 82 - Даббур, 20, Хайдара, 22, Гульбрандсен, 89

"Селтик" - "Русенборг" 1:0

Гол: Гриффитс, 88

Группа C

"Копенгаген" - "Зенит" 1:1

Голы: Сотириу, 63 - Мак, 44

"Славия" - "Бордо" 1:0

Гол: Жмрхал, 35

Группа D

"Спартак Трнава" - "Андерлехт" 1:0

Гол: Оравец, 79

"Динамо Загреб" - "Фенербахче" 4:1

Голы: Шуньич, 17, Хайрович, 27, 57, Ольмо, 60 - Нойштедтер, 47

Группа E

"Арсенал" - "Ворскла" 4:2

Голы: Обамеянг, 32, 56, Уэлбек, 48, Озил, 74 - Чеснаков, 77, Шарпар, 90+4

"Спортинг" - "Карабах" 2:0

Голы: Рафинья, 54, Кабрал, 88

Группа F

"Дюделанж" - "Милан" 0:1

Гол: Игуаин, 59

"Олимпиакос" - "Бетис" 0:0

Группа G

"Вильярреал" - "Рейнджерс" 2:2

Голы: Бакка, 1, Морено, 69 - Эрфилд, 67, Лафферти, 76

"Рапид" - "Спартак" 2:0

Голы: Тимофеев, 50 (в свои ворота), Мург, 68

Группа H

"Лацио" - "Аполлон" 2:1

Голы: Луис Альберто, 14, Иммобиле, 84 (с пенальти) - Залая, 87

"Марсель - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Окампос, 3 - Торро, 52, Йович, 89

Группа I

"Бешикташ" - "Сарпсборг" 3:1

Голы: Бабел, 51, Роко, 69, Ленс, 82 - Закариассен, 90+4

"Генк" - "Мальме" 2:0

Голы: Троссард, 37, Самата, 71

Группа J

"Акхисар Беледийе" - "Краснодар" 0:1

Гол: Клаэссон, 26

"Севилья" - "Стандард" 5:1

Голы: Банега, 8, 74, Васкес, 41, Бен Йеддер, 49, 70 - Дженепо, 39

Группа K

"Динамо" - "Астана" 2:2

Голы: Цыганков, 11, Гармаш, 45+2 - Аничич, 21, Муртазаев, 90+5

"Ренн" - "Яблонец" 2:1

Голы: Сарр, 31, Бен Арфа, 90+1 - Травник, 54

Группа L

"МОЛ Види" - "БАТЭ" 0:2

Голы: Туоминен, 27, Филипенко, 85

"ПАОК" - "Челси" 0:1

Гол: Виллиан, 7

Смотрите также турнирную таблицу Лиги Европы УЕФА.