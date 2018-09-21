21 сентября - 264-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 101 день.

Международный день мира

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. В 1981 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот День, установила его празднование на третий вторник сентября и посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Ежегодно 21 сентября во всём мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Он был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.

Болезнь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) – нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера (редкая форма). В мире на сегодня более 35 миллионов людей, страдающих старческим слабоумием. По прогнозам экспертов, эта цифра будет неуклонно расти и к 2050 году достигнет 115 миллионов людей.

Именины 21 сентября

Георгий, Мария, Иван.

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