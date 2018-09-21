Держдепартамент США запровадив санкції проти 33 представників сфери оборони Росії. Поіменний список опублікували в офіційній заяві речниці відомства Гізер Нойєрт на сайті відомства.

У перелік потрапили приватна військова компанія "Вагнер", підприємство Міноборони "Оборонлогістіка" і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Юрія Гагаріна. А також - ще 30 установ та прізвищ, пов'язаних із розслідувальним сектором Росії.

Крім того, США запровадили санкції проти Китаю через те, що країна купувала військову техніку в Росії.