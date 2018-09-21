Погоня зі стріляниною сталася напередодні у Воловці на Закарпатті. Зловмисники намагалися втекти на автомобілі. Двох правоохоронцям вдалося затримати, ще двоє - зникли в урочищі "Луги", наразі їх розшукують.

В автівці хуліганів знайшли зброю та ножі. Під час переслідування ніхто не постраждав, проте ушкоджене поліцейське авто.

"Тридцятирічний мешканець Мукачева, а також 25-річний мешканець смт Воловець. Наразі вони затримані. Порушене кримінальне провадження за частиною 4-ю статті 296-ї Кримінального Кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років", - говорить Лідія Подолець, спеціаліст відділу комунікації головного управління Нацполіції в Закарпатській області