На Закарпатті сталася погоня зі стріляниною [ Редактировать ]
Погоня зі стріляниною сталася напередодні у Воловці на Закарпатті. Зловмисники намагалися втекти на автомобілі. Двох правоохоронцям вдалося затримати, ще двоє - зникли в урочищі "Луги", наразі їх розшукують.
В автівці хуліганів знайшли зброю та ножі. Під час переслідування ніхто не постраждав, проте ушкоджене поліцейське авто.
"Тридцятирічний мешканець Мукачева, а також 25-річний мешканець смт Воловець. Наразі вони затримані. Порушене кримінальне провадження за частиною 4-ю статті 296-ї Кримінального Кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років", - говорить Лідія Подолець, спеціаліст відділу комунікації головного управління Нацполіції в Закарпатській області
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