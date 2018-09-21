Чотири людини загинули внаслідок ДТП у Запорізькій області, ще двох - доправили до лікарні. Аварія сталася напередодні в Михайлівському районі на автошляху "Харків-Сімферополь".

Водій авто "Део Ланос" вилетів на зустрічну смугу та протаранив "Мерседес". Троє пасажирів і кермувальник "Ланоса" загинули на місці.

Про стан постраждалих наразі не повідомляють. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.