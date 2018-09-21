ДТП у Запорізькій області: загинули чотири людини [ Редактировать ]
Чотири людини загинули внаслідок ДТП у Запорізькій області, ще двох - доправили до лікарні. Аварія сталася напередодні в Михайлівському районі на автошляху "Харків-Сімферополь".
Водій авто "Део Ланос" вилетів на зустрічну смугу та протаранив "Мерседес". Троє пасажирів і кермувальник "Ланоса" загинули на місці.
Про стан постраждалих наразі не повідомляють. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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