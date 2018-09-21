Останні три роки автобус тут ходив раз на годину-дві

Відрізані від світу. У транспортній ізоляції опинився цілий мікрорайон у селі Руська Поляна під Черкасами. Майже три роки, хоч і з перебоями, населений пункт обслуговував черкаський перевізник. Чотири дні тому у підприємця збіг термін договору, і автобус просто не вийшов у рейс.

Ось такі павільйони у Руській Поляні розташовані через кожні 500-600 метрів. Щоправда, функцію вони виконують радше схованки від дощу, аніж зупинки громадського транспорту. Останні три роки автобус тут ходив раз на годину-дві. А останній тиждень - взагалі перестав їздити.

119 маршрут їздив через всю Руську Поляну, звідси - на сусідню Геронимівку, а потім віз людей до Черкас. Точного графіку рейсів ніколи не було, автобус люди ловили буквально на ходу. Цими вихідними у підприємця збіг термін договору. І тепер найближчий транспорт аж на трасі, за три кілометри. Ганна - у розпачі. Аби відвезти сина до садочка тепер встає удосвіта.

"Як, на руках, пішком, пораньше вставать і виходить. Хвилин сорок іти, це так, якщо швидко, а то й більше", - говорить Ганна, жителька села Руська Поляна.

Обслуговувати Руську Поляну перевізник почав ще у 2015 році. За договором, мав надавати два автобуси, які б курсували щогодини, розповідають місцеві. З центру села жителі ще хоч якось могли дістатися до траси й пересісти на інший транспорт. А от виїхати з околиць - майже нереально, туди машина підприємця просто не заїжджала. Самовільно поміняти перевізника за порушення графіка - Руська Поляна не може, запевняють у сільраді. Договір на надання послуг з ним уклала Черкаська райадміністрація.

"Коли воно рішається, і зі мною спілкується заступник голови адміністрації, а не надавач послуг, то ми ніколи не дійдемо якихось компромісів", - говорить Олег Гриценко, сільський голова села Руська Поляна.

Сільський голова запевняє: не раз скаржилися чиновникам на перевізника. Та жодної реакції. Щоб з'ясувати, чому затримували рейси - телефонуємо підприємцю.

Обурені жителі Руської Поляни вже збирають підписи під зверненням до районної влади, щоб із цим підприємцем не укладали новий договір про перевезення. У районі просять людей бути поблажливими, мовляв, він і так працює у збиток.

"Складно виконувати даний маршрут у нього получається малий пасажиропотік, і є питання, скажімо так, є питання по якості асфальтного покриття", - говорить Петро Коренюк, заступник голови черкаської районної адміністрації.

Нового перевізника чиновники зможуть обрати лише на відкритому конкурсі. А це буде - наприкінці жовтня. До того часу райадміністрація умовила старого перевізника продовжити возити людей. Попри збитковість маршруту - той вже погодився.