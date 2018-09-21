Отравление Скрипалей: подозреваемых задерживали в Европе [ Редактировать ]
Подозреваемые по делу об отравление Скрипалей - Александр Петров и Руслан Боширов ранее были арестованы в Нидерландах. Об этом сообщает Deutsche Welle с ссылкой на расследование Bellingcat и The Insider.
Два российских шпиона направлялись в Швейцарию для того, чтобы получить доступ к данным лаборатории в городе Шпиц, которая занималась расследованием химических атак в Сирии и отравлением Скрипалей. Кроме того, они являются подозреваемыми в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне.
Авторы расследования отметили, что поездка в Швейцарию в конце января - начале фервраля 2018 была последним визитом Петрова и Боширова в Шенгенскую зону.
Читайте также, подозреваемых в покушении на бывшего разведчика ГРУ сдал другой агент.
по теме
Отравление Скрипалей: подозреваемых сдал другой агент
Отравление Скрипалей: подозреваемых сдал другой агент
Отравление Скрипалей: какие санкции грозят России за применение химического оружия?
Громкое интервью двух подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля - какие нестыковки удалось обнаружить, и какие последствия могут грозить России?
Отруєння Скрипаля: з'явилися нові подробиці справи
Підозрювані у справі отруєння - Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов - "цивільні громадяни" і за ними немає криміналу, наполягає Путін. Каже, вони перебувають у Росії і мають самі з'явитися й розповісти про себе. Нагадаю, Лондон вважає цих людей - офіцерами військової розвідки ГРУ і вимагає їхнього арешту
Отравление Скрипалей: названы имена обвиняемых
Прокуратура заочно обвинила "отравителей" в заговоре с целью убийства Скрипалей
Отравление в Солсбери: полиция ищет еще двух подозреваемых
Новое отравление в Солсбери - двум россиянам стало плохо в итальянском ресторане
Інтерв'ю Петрова та Боширова було покаранням - ЗМІ
Інтерв'ю Петрова та Боширова, підозрюваних в отруєнні Скрипалів, стало для них покаранням за зрив спецоперації. Про це, з посиланням на джерела у британському уряді, пише видання The Telegraph. Мовляв, росіяни лишили по собі багато слідів