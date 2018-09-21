Подозреваемые по делу об отравление Скрипалей - Александр Петров и Руслан Боширов ранее были арестованы в Нидерландах. Об этом сообщает Deutsche Welle с ссылкой на расследование Bellingcat и The Insider.

Два российских шпиона направлялись в Швейцарию для того, чтобы получить доступ к данным лаборатории в городе Шпиц, которая занималась расследованием химических атак в Сирии и отравлением Скрипалей. Кроме того, они являются подозреваемыми в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне.

Авторы расследования отметили, что поездка в Швейцарию в конце января - начале фервраля 2018 была последним визитом Петрова и Боширова в Шенгенскую зону.

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