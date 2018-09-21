Продавали його в Одесі та інших містах

Канал збуту наркотиків перекрили одеські поліцейські. Поширювали зілля місцеві жителі. Продавали його в Одесі та інших містах.

Під час обшуку у ділків знайшли марихуану, пігулки "екстазі", близько півтора кілограма метамфетаміну, а також велику суму грошей та два пістолети.

Наразі правоохоронці з'ясовують, звідкіля взялися наркотики та хто ще причетний до оборудки.

"На теперішній час задукоментована діяльність групи осіб, які напротязі певного часу займалися збутом наркотичних засобів. За даним фактом розпочато КП за ч.2 ст.307 Збут наркотиків ККУ. Проводятсья невідкладні слідчі дії", - говорить Дмитро Головін, начальник ГУНП в Одеській області.